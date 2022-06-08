Yalova’da deniz polisi ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi

Yalova’da eğitim dalışı gerçekleştiren deniz polisi, Marmara Denizi'nde çok ender rastlanan ahtapot türünün yanı sıra kırmızı mercan ve ıstakoz görüntüledi.

Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliği tarafından Çınarcık ilçesi açıklarında yapılan eğitim dalışında 3 octobus vulgaris türü ahtapottu gözlemlendi. Dalış sırasında ayrıca kırmızı mercan ve ıstakoz da kameralara kaydedildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Özellikle Marmara Denizi’nde çok ender rastlanan ahtapotun Yalova’da görüntülenmesinin türün alanda yayılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendirilebilir" denildi.

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