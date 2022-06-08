Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk’tan İBB’ye çevre hassasiyeti çağrısı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çevre etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Belediye olarak zararsız olan tarımda kullanılabilecek suyu denize veriyoruz. 291 bin nüfusa sahip bir iliz. Bizim bu göstermiş olduğumuz hassasiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de göstermesini rica ediyoruz” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik Marmara’nın genelinde eş zamanlı gerçekleşen etkinlik çerçevesinde Yalova Doğu Sahil Bandında temizlik çalışması yapıldı.

Yalova Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin de yer aldığı etkinlik sahilde bulunan atık ve çöpler temizlendi. Etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünyaya çevrecilik dersi verdiği Yürüyen Köşk’te devam etti.

Etkinlikte Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği dalgıçları tarafından deniz altında bulunan atıkların fotoğraflarının yer aldığı sergi ziyaretçiler tarafından gezildi. Ardından Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve Yalova İl Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, denizdeki atıkları topladı.

Dalgıçlarla konuşan Başkan Vekili Tutuk, deniz altındaki müsilaj durumunu sordu. Dalgıçtan müsilaj olmadığının yanıtını alan Tutuk, Yalova Belediyesi’nin bu konuda 2011 yılından bu yana çalışmalar yaptığını belirtti. Tutuk, Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği Hakan Tiryaki’ye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.



“Marmara Denizi hepimizin”

Yalova Belediyesi’nin müsilajla mücadelesinin devam ettiğini belirten Tutuk, şöyle konuştu:

“Deniz altında bulunan dalgıcımızla yapmış olduğum bağlantıda ilk olarak kıyılarımızda müsilaj olup olmadığını sordum. Kendisi bana müsilaja rastlamadığını söyledi. Ben de kendisine Yalova Belediyesi’nin 2011 yılından bu yana ‘İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ olduğunu ve bizim arıtmış olduğumuz suda azot, karbon ve fosforu denize salmadığımızı ilettim. Ama şunu unutmamamız gerekir. Marmara’ya kıyısı olan 7 ilin de aynı hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Şu an için müsilajın olmaması sevindirici. Müsilaj sadece deniz dibinde ya da üstünde değil, arada askıda da kalıyor. Yalova Belediyesi olarak zararsız olan tarımda kullanılabilecek olan suyu denize veriyoruz. 291 bin nüfusa sahip bir iliz. Bizim bu göstermiş olduğumuz hassasiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de göstermesini rica ediyoruz.”

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