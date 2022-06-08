Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk’tan İBB’ye çevre hassasiyeti çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk’tan İBB’ye çevre hassasiyeti çağrısı

İHA

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çevre etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Belediye olarak zararsız olan tarımda kullanılabilecek suyu denize veriyoruz. 291 bin nüfusa sahip bir iliz. Bizim bu göstermiş olduğumuz hassasiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de göstermesini rica ediyoruz" dedi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk’tan İBB’ye çevre hassasiyeti çağrısı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çevre etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Belediye olarak zararsız olan tarımda kullanılabilecek suyu denize veriyoruz. 291 bin nüfusa sahip bir iliz. Bizim bu göstermiş olduğumuz hassasiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de göstermesini rica ediyoruz” dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik Marmara’nın genelinde eş zamanlı gerçekleşen etkinlik çerçevesinde Yalova Doğu Sahil Bandında temizlik çalışması yapıldı.
Yalova Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin de yer aldığı etkinlik sahilde bulunan atık ve çöpler temizlendi. Etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünyaya çevrecilik dersi verdiği Yürüyen Köşk’te devam etti.
Etkinlikte Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği dalgıçları tarafından deniz altında bulunan atıkların fotoğraflarının yer aldığı sergi ziyaretçiler tarafından gezildi. Ardından Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve Yalova İl Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, denizdeki atıkları topladı.
Dalgıçlarla konuşan Başkan Vekili Tutuk, deniz altındaki müsilaj durumunu sordu. Dalgıçtan müsilaj olmadığının yanıtını alan Tutuk, Yalova Belediyesi’nin bu konuda 2011 yılından bu yana çalışmalar yaptığını belirtti. Tutuk, Sualtı Bilinçlendirme Hareketi Derneği Hakan Tiryaki’ye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

“Marmara Denizi hepimizin”
Yalova Belediyesi’nin müsilajla mücadelesinin devam ettiğini belirten Tutuk, şöyle konuştu:
“Deniz altında bulunan dalgıcımızla yapmış olduğum bağlantıda ilk olarak kıyılarımızda müsilaj olup olmadığını sordum. Kendisi bana müsilaja rastlamadığını söyledi. Ben de kendisine Yalova Belediyesi’nin 2011 yılından bu yana ‘İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ olduğunu ve bizim arıtmış olduğumuz suda azot, karbon ve fosforu denize salmadığımızı ilettim. Ama şunu unutmamamız gerekir. Marmara’ya kıyısı olan 7 ilin de aynı hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. Şu an için müsilajın olmaması sevindirici. Müsilaj sadece deniz dibinde ya da üstünde değil, arada askıda da kalıyor. Yalova Belediyesi olarak zararsız olan tarımda kullanılabilecek olan suyu denize veriyoruz. 291 bin nüfusa sahip bir iliz. Bizim bu göstermiş olduğumuz hassasiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de göstermesini rica ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2022'ye Yalova Üniversitesi damgası
YEREL HABERLER Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2022'ye Yalova ...
Çiftlikköy’de Marmara Denizi için sahil temizliği
YEREL HABERLER Çiftlikköy’de Marmara Denizi için sahil temizliği
Çınarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Festivali
YEREL HABERLER Çınarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Festivali
Yalova’da deniz polisi ender rastlanan ahtapot türünü görüntüledi
YEREL HABERLER Yalova’da deniz polisi ender rastlanan ahtapot türünü ...
Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Altınova'da ot yangını kısa sürede söndürüldü
Hersek Lagünü'nde kuş tür sayısı 246'ya çıktı
YEREL HABERLER Hersek Lagünü'nde kuş tür sayısı 246'ya çıktı
Sena Nur Tel, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Sena Nur Tel, Türkiye Şampiyonu oldu
Polisten kaçan şüpheli çatıdan inmeye çalışırken beton zemine çakıldı
YEREL HABERLER Polisten kaçan şüpheli çatıdan inmeye çalışırken ...
Vefa Salman ile 6 sanığa hapis talebi
YEREL HABERLER Vefa Salman ile 6 sanığa hapis talebi
Altınova Hersek Plajı’nda çevre temizliği seferberliği
YEREL HABERLER Altınova Hersek Plajı’nda çevre temizliği ...
TEMA üyeleri, Hersek Lagünü'nü gezdi
YEREL HABERLER TEMA üyeleri, Hersek Lagünü'nü gezdi
Yalova Altınova itfaiyesinden orman ve anız yangını uyarısı
YEREL HABERLER Yalova Altınova itfaiyesinden orman ve anız yangını ...
Yalova Makine İhtisas OSB’de ilk üretim tesisinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yalova Makine İhtisas OSB’de ilk üretim tesisinin ...
Türkiye’yi dolaşarak çocuklara sapanla kuş vurmak yerine, gözlemlemeyi öğretiyor
YEREL HABERLER Türkiye’yi dolaşarak çocuklara sapanla kuş vurmak ...
Çiftlikköy Belediyesi Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali’ne katıldı
YEREL HABERLER Çiftlikköy Belediyesi Konya Çevre ve Sıfır Atık ...
Yalova Belediyesi’nden içme suyu hattı çalışması
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’nden içme suyu hattı çalışması
Çiftlikköy sahili temizleniyor
YEREL HABERLER Çiftlikköy sahili temizleniyor
Kaçak göçmenler, arıza yapan kamyondan atlayıp, ormana kaçtı
YEREL HABERLER Kaçak göçmenler, arıza yapan kamyondan atlayıp, ...
Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı
YEREL HABERLER Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı
Yalova Belediyesi’nden vatandaşlara bez çanta
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’nden vatandaşlara bez çanta
Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesinde muhtarlık seçimi
YEREL HABERLER Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesinde muhtarlık seçimi
Genç Yeşilay, Hersek Lagününü gezdi
YEREL HABERLER Genç Yeşilay, Hersek Lagününü gezdi
Toprak Dede'nin "sabır çiçeği" 40 yıl sonra açtı
YEREL HABERLER Toprak Dede'nin "sabır çiçeği" 40 yıl sonra açtı
Yalova’dan ilk 5 ayda 248 milyon 990 bin dolar ihracat
YEREL HABERLER Yalova’dan ilk 5 ayda 248 milyon 990 bin dolar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.