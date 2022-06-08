Çiftlikköy’de Marmara Denizi için sahil temizliği

8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm belediyelerle eş zamanlı olarak Çiftlikköy’de sahil temizliği etkinliği yapıldı.

Çiftlikköy Mobil Sahili’nde gerçekleşen etkinliğe Başkan Ali Murat Silpagar ve yaklaşık 250 öğrencinin yanı sıra AK Parti İlçe Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları ile AK Partili Belediye Meclis Üyeleri, Çiftlikköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilgili birim müdürleri ve Çiftlikköylüler katıldı. Çiftlikköy Belediyesi’nin kum eleme ve modüler yosun toplama araçları eşliğinde gerçekleşen etkinlikte sahil boyunca atıklar gönüllüler tarafından toplanırken, makineler eşliğinde kıyı boyunca biriken yosunlar da temizlendi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla Marmara Denizi’nin korunması için toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik olarak yapılan etkinliğin denize kıyısı olan belediyelerle eş zamanlı yapıldığını ifade etti. Başkan Silpagar, “Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda yapılan bu etkinlikle ‘Marmara Hepimizin’ mesajını vermeyi amaç edindik. Marmara Denizi’ni kurtarmak için elimizi taşın altına koymak hepimize düşen bir görevdir. Dolayısıyla biz üzerimize düşen ne sorumluluk varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. Denizimize hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.

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