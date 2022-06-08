Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2022'ye Yalova Üniversitesi damgası

Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Arif Karaçalıoğlu “Huawei ARGE Maratonu 2022” çerçevesinde geliştirdiği mobil uygulama ile Türkiye Şampiyonu olurken aynı kategoride yarışan Kemal Adlığ ise 3’üncülüğe ulaştı.

Huawei ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) işbirliğinde düzenlenen ve Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde tüm öğrencilerin başvurabildiği Huawei ARGE Maratonu 2022’de Yalova Üniversitesi’nden 2 öğrenci “Huawei Mobil Servisler (HMS)” kategorisinde ilk 3’e girme başarısı gösterdi.

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Arif Karaçalıoğlu, “Görme engelli bireylere ‘Braille’ alfabesini sesli konuşma ve konuşma algılama teknikleri yardımıyla titreşim özellikli mobil cihazlarda öğrenmelerine imkan sağlayan bir yapay zeka temelli mobil uygulama” geliştirerek HMS kategorisinde “Türkiye Şampiyonu” oldu.

Aynı kategoride yarışan Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Kemal Adlığ ise “Kamera yardımı ile görüntüdeki nesneleri hem yazılı hem de sesli olarak farklı dillere tercüme edebilen bir mobil uygulama” geliştirerek Türkiye genelinde 3’üncülük ödülüne hak kazandı.

Tüm Türkiye’den lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bireysel olarak katılabildiği “Huawei ARGE Maratonu”na geçtiğimiz yıl iki binin üzerinde yarışmacı katılmıştı. Bu yılki yarışmanın ön eleme sürecinde Java/Kotlin üzerinden çoktan seçmeli bir test ve 2 algoritma sorusu üzerinden değerlendirilen adaylardan en başarılı 24 yarışmacı final aşamasına kalma başarısı gösterdi. Finalinde 96 saatlik bir süre içerisinde Huawei yapay zeka kitlerini kullanarak, gerçek hayatta yaşanan bir problemi çözen bir uygulama yapılması istendi.

Sadece 96 saatlik kısa bir süre içerisinde dünyayı daha da yaşanabilir bir yer hâline getirecek uygulamalar geliştiren öğrencileri makamında ağırlayarak tebrik eden Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, teşekkür belgesi takdim etti.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca da öğrencileri kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.