Yalova'da 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı



Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA´da, polisin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 42 senet de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapan ve ekonomik olarak zor duruma düşenlerden haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 21 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Yalova ve Bursa´da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, tefeciliği organize eden A.Ç. ve H.Ö. ile finans sağlayan Y.Ş., R.T. ve K.E. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Eskişehir´deki birçok kişiye yüksek faizle para verdiği, karşılığında senet imzalattıkları ve yüksek oranda haksız kazanç elde ettikleri saptandı. 3 aylık süreçte farklı kişilere 815 bin TL veren şüphelilerin, bu parayı 3 milyon 600 bin TL olarak geri aldığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-06-09 10:16:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.