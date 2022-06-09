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Yalova ve Bursa’da tefecilik operasyonu Kanser hastası eşinin tedavisi için aldığı 40 bin lira için boş senede imzalatırdılar

İHA

Yalova ve Bursa’da tefecilik operasyonu Kanser hastası eşinin tedavisi için aldığı 40 bin lira için boş senede imzalatırdılar

Yalova ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda esnaf, çiftçi ve vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek senet imzalattığı ileri sürülen 5 şebeke üyesi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yüksek faizlerle kendilerine para verilen ve senet imzalatılarak mağdur edilen vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. 3 ay teknik ve fizik takip yapan ekipler gerekli bilgilere ulaştıktan sonra düğmeye basarak Yalova ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonla tefecilik yaptıkları iddia edilen A.Ç, H.Ö ile onlara finansman sağladığı ileri sürülen Y.Ş, R.T ve K.E gözaltına alındı.

4 ilde faaliyet gösteriyorlardı
Zanlıların Yalova ve Bursa illerinin yanı sıra Bilecik ve Eskişehir’de de sıkıntıya giren vatandaşlara para verip yüksek faizlerle senet imzalattığı öğrenildi. Şüphelilerin 3 aylık süreçte 850 bin TL para verdikleri vatandaşlardan 3 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Operasyonda şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 42 adet senet, 1 adet senet karnesi, 4 adet çek yaprağı, 15 adet alacakverecek hesaplarının bulunduğu not kağıdı, 3 adet verilen paraların ve alınacak faizlerin tutulduğu not defteri, 1 tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 7 adet cep telefonu ve simkart ve 1 adet flash bellek ele geçirildi.
Kanser olan eşinin tedavisi için tefeciden para almış
Mağdurlarla yapılan bilgi alışverişinde ise dram da ortaya çıktı. Bir vatandaşın kanser olan eşinin tedavi masraflarını karşılamak için tefecilerden 40 bin TL para aldığı ve karşılında ise çaresiz kalarak açık senette imza attığı ortaya çıktı.
Farklı illerden 21 mağdurun ifadesi sonrasında yapılan operasyonla ele geçirilen tefeciler ise sorgularının tamamlanması sonrasında Yalova Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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