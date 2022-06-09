Yalova’da jandarmadan kan bağışı

Yalova’da Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesine askerler kan bağışında bulundu.
Yalova Kızılay Kan Merkezi’ne ait kan bağışı otobüsü İl Jandarma Alay Komutanlığı’na giderek kan bağışı topladı. 14 Haziran 1839 tarihinde kurulan Jandarma Teşkilatının kutlama etkinlikleri nedeniyle organize edilen kan bağışı kampanyasına askerler yoğun ilgi gösterdi. Kızılay Kan Merkezi yetkilileri duyarlılığı nedeniyle jandarma personeline teşekkür etti.
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