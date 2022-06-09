Altınova'da öğrencilere, "Bilinçli Tüketici" eğitimi

Yalova Altınova Belediyesi, Bilinçli bir tüketicinin genç yaşta yetişmesi gerektiği düşüncesiyle öğrencilere, “Bilinçli Tüketici” eğitimleri veriyor.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Bilinçli bir tüketicinin genç yaşta yetişmesi gerektiği düşüncesiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, "Bilinçli Tüketici" eğitimlerine devam ediyor. Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salik Akbaş, Zabıta Komiseri İlker Gülbahar ve zabıta personeli Birol Dikmen’den oluşan ekip, okullarda öğrencileri yönelik bilinçli tüketim konusunda bilgilendiriliyor. Zabıta ekipleri tarafından, bir ilkokulda öğrencilerine "Bilinçli Tüketici" semineri verildi.

Seminerde, ‘Bilinçli Tüketici’ olunması yönünde öğrencilere yapılması gerekenler ve zabıtanın görevleri hakkında bilgiler verdi.

Eğitimde öğrencilere başta tüketicinin özellikleri olmak üzere fiyat etiketi ve tarife listesi, ürünlerdeki barkodlar, fiyat etiketleri fiyat örnekleri, son kullanma tarihi, 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu, ayıplı mal, garanti şartları, yasal çözüm mercileri, tüketici hakkını kullanabilmek için gerekli belgeler ve şikâyet hattı hakkında bilgiler sunuldu.

Seminerin sonunda ise öğrencilerden gelen sorular Zabıta Komiseri İlker Gülbahar tarafından cevaplandı.

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