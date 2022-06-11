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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oral: Kapımız muhtarlara her zaman açık

İHA

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalovalı muhtarları Hersek Lagününde ağırladı.

Oral: Kapımız muhtarlara her zaman açık

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalovalı muhtarları Hersek Lagününde ağırladı.
Muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Oral, “Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Sizler demokrasinin ilk halkasısınız. Sorunların takipçisi olup, çözüme kavuşturulması noktasında ilk mercisiniz. Bizim kapımız her zaman sizlere açık” diye konuştu.
İlk olarak, muhtarlarla birlikte Engelli Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ndeki bir restoranda kahvaltı yapan Oral, daha sonra Hersek Lagünde yapılan çalışmaları misafirlerine anlattı. Türkiye’nin engelli uyumlu ilk ve tek Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde yapılan çalışmalar ve bölgede yer alan bitkiler hakkında sunum yapılarak alan gezildi. Burada davetlilere bahçeden elde edilen güllerden elde edilen şerbet ikram edildi. Ardından yine Türkiye’nin ilk ve tek Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi’ne geçildi. Başkan Oral, burada muhtarlara alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kuş gözlem kulesinde kuşları ve bölgeyi izleyen misafirler güzel bir gün geçirdi.

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