Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın söndürüldü



Özgür YILDIZ/ ALTINOVA (Yalova), (DHA)YALOVA´da tersanede bulunan Liberya bayraklı gemide gece çıkan yangın denizden 5 römorkör ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürüldü.

Yangın gece yarısı Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesi´ndeki Liberya bayraklı `SIYA´ isimli gemide çıktı. Boş olan ve tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangına, denizden 5 römorkör ile karadan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü´nün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada yangında bir can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yalova'da tersanede bulunan Liberya bayraklı SIYA isimli gemide 12.06.2022 günü 00.05'te çıkan yangın, denizden beş römorkör ve karadan itfaiye ekiplerinin desteğiyle sabah saatlerinde söndürülmüş olup olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış, çevre kirliliği tespit edilmemiştir." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ

2022-06-12 12:54:22



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