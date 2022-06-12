Yalova'daki konteyner gemisindeki yangın saatler sonra söndürüldü

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede bakım ve onarımı yapılan konteyner gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tersanede bakım ve onarımı gerçekleştirilen Liberya bayraklı Siya adlı kargo gemisinin makine dairesinde saat 00.05 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına bölgedeki çok sayıda itfaiye ekibi karadan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise denizden müdahale etti.

Ekipler öğlen saatlerine doğru yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışmasına başladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yalova'da tersanede bulunan Liberya bayraklı SIYA isimli gemide 12.06.2022 günü 00.05'te çıkan yangın, denizden beş römorkör ve karadan itfaiye ekiplerinin desteğiyle sabah saatlerinde söndürülmüş olup olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış, çevre kirliliği tespit edilmemiştir" denildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ise, “Yalova Altınova’da boş vaziyette bulunan Siya isimli konteyner gemisinin makine dairesindeki yangın, Nene Hatun gemimiz, Şark römorkörümüz, bölgede bulunan diğer römorkörler ve kara itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor” açıklamasında bulundu.

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