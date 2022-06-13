Yalova Belediyesi’nden sanata destek

Yalova Belediyesi destekleriyle düzenlenecek olan ‘Resim ve Atölye Çalışmaları’ 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında yapılacak.

Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Atölyesi, Yalova Kent Konseyi ile Yalova El Sanatları Eğitim ve Kültür Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan organizasyonda Yalova Belediyesi tarafından ‘Geleneksel Kağıt Yapımı’ gelen davetlilere uygulamalı olarak anlatılacak.

15 Haziran Perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında saat 11.00’de gerçekleştirilecek programda ebru, rölyef, kaligrafi, makrome, ahşap boyama, alevde cam şekillendirme gibi çalışmalarının yanı sıra resim sergisi de yer alacak.

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