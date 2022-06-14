Telefon dolandırıcılarına kaptırdığı birikimini geri aldı Yalova'da 2 telefon dolandırıcısı gözaltına alındı

Yalova’da 2 farklı olayda kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların yaşlı bir kadından çaldığı 320 bin lira değerindeki ziynet eşyası, sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, iki gün içinde meydana gelen farklı dolandırıcılık olaylarında kendini polis, savcı olarak tanıtan ve mağdur vatandaşları FETÖ’ye kimliklerinin karıştığını söyleyerek korkutan İ.G. (19) ve A.E. (25), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Vatandaşa evini sattırırken yakalandı

Aliye Öztoprak’ı 200 bin lira dolandıran ve gözü doymayan şüpheliler, bu kez şahsın İstanbul Caddesi üzerindeki evini sattırmak istedi. 1 milyon 500 bin TL değerindeki evin satışı gerçekleştireceği bilgisine ulaşan Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya müdahale ederek satışı engelledi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı zanlı İ.G. olay yerinde yakalandı. Polis, çalınan 200 bin liranın izini sürüyor.



320 bin lira ziynet eşyasını çaldılar

Konu ile ilgili soruşturma devam ederken, aynı gün içerisinde Fatma Ekin de aynı yöntemle 320 bin lira ziynet eşyasının çalındığını polise bildirdi. Çalışmalar sonucunda yine Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olan A.E., ziynet eşyaları ve ziynet eşyalarından bozdurduğu para ile yakalandı. Mağdur Fatma Ekin’e ve ait ziynet eşyası ve paralar teslim edildi.



Emniyet Müdürü Topaloğlu vatandaşları uyardı

Fatma Ekin’e ziynet eşyaları ve bozdurulan altınların parası İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu tarafından geri verildi. Topaloğlu, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı. Topaloğlu, vatandaşların, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak arayarak para talep eden kişilere itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Topaloğlu, böyle bir durumla karşılaşılması halinde en yakın polis noktasına gidilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Fatma Ekin, polislere teşekkür etti

Fatma Ekin'in kızı Gözde Ekin, yaşanan olayı gazetecilere anlattı. Kendisinin işteyken annesinin ev telefonu ve cep telefonu ile arandığını dile getiren Ekin, “Emniyetten gelecek birinin altınları gelip fotoğraflarını çekip alacağını söylüyor. Eve bir kişi geliyor ve sonra altınları alıp gidiyor. Sonrasında biz başvuru yaptık. Sağ olsunlar şahsı yakaladılar” diye konuştu.

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