Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

İHA

Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Yalova Belediyesi bünyesinde yer alan Personel A.Ş çalışanlarıyla ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.
Temmuz ayından itibaren maaşlara ve sosyal haklara yansıyacak olan zam oranının konuşulduğu görüşmelere Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman, Volkan Dadaloğlu, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz, Hizmetİş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile işçi temsilcisi Salih Ayvaz katıldı.
Yapılan ilk toplantıda taslak metin üzerinde karşılıklı istişareler yapılırken görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da yakalanan 2 telefon dolandırıcısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yalova’da yakalanan 2 telefon dolandırıcısı adliyeye ...
Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler ...
Yalova Belediyesi’ndeki “zimmet” davasında tutuklu sanık kalmadı
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’ndeki “zimmet” davasında tutuklu ...
Telefon dolandırıcılarına kaptırdığı birikimini geri aldı Yalova'da 2 telefon dolandırıcısı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına kaptırdığı birikimini geri ...
Başkan Oral: "KKTC, bizim gözbebeğimizdir"
YEREL HABERLER Başkan Oral: "KKTC, bizim gözbebeğimizdir"
Yalova Belediyesi’nden sanata destek
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’nden sanata destek
Ata tohumları, toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Ata tohumları, toprakla buluşuyor
Yalova'daki konteyner gemisindeki yangın saatler sonra söndürüldü
YEREL HABERLER Yalova'daki konteyner gemisindeki yangın saatler ...
Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın ...
Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.