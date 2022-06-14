Yalova’da kendilerini polis olarak tanıtan 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı

Yalova’da farklı iki olayda kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Alınan bilgiye göre, iki gün içinde meydana gelen farklı dolandırıcılık olaylarında kendini polis, savcı olarak tanıtan ve mağdurlara FETÖ’ye kimliklerinin karıştığını söyleyerek korkutan İ.G. (19) ve A.E. (25), Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden İ.G., Aliye Öztoprak isimli vatandaşı 200 bin lira dolandırdıktan sonra bununla da yetinmeyip 1 milyon 500 bin lira değerindeki evinin satışını yaptırırken suç üstü yakalanmıştı.



Diğer şüpheli A.E. ise 67 yaşındaki Fatma Ekin’in 320 bin lira değerindeki ziynet eşyasının yine aynı yöntem ile çalmıştı. Altınları Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir kısmını bozduran zanlı polisin çalışmasıyla gözaltına alındı. Çalınan ziynet eşyaları ve para Fatma Ekin'e İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu tarafından teslim edildi. Haklarında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla hazırlanan evraklarla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakim karşına çıktı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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