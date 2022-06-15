DowAksa, Türkiye´nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde yerini aldı

YALOVA, (DHA) Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen "Türkiye´nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasının sonuçları açıklandı. Yalova´da faaliyet gösteren DowAksa, 96 milyon dolarlık ihracatıyla bu yıl da "Türkiye´nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde 236´ncı sırada yerini aldı.2021´de toplam 96 milyon dolar ihracat yapan şirket, genel listede tam 33 basamak yükselerek 236´ncı sıranın sahibi oldu. DowAksa ayrıca sektörel kategoride de 11´inci sıraya yerleşmeyi başardı. DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks, ihracatla Yalova ve Türkiye´ye güç katmaktan mutlu olduklarını dile getirdi."YALOVA´DA 500 KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM YARATACAĞIZ"DowAksa´nın yüksek büyüme ve ihracat potansiyeli taşıdığını kaydeden Parks, "Türkiye´de sadece DowAksa tarafından üretilen karbon elyaf, ihracattaki stratejik payıyla ülkeye ve Yalova´ya ciddi bir ekonomik destek sağlayıp istihdam yaratıyor. Dow´un bilgi ve tecrübesi ile Aksa Akrilik´in büyümeye elverişli ortam yaratan güçlü alt yapısının yanı sıra Ar-Ge konusundaki yenilikçi çalışmalarımız, şirketimizin uluslararası arenada da başarısını kanıtlamasını sağladı. Ürünümüz uluslararası iş ortaklarımızdan çok yoğun talep alıyor. Bu talebi karşılayabilmek adına 117 bin metrekare alana kurulu ve Yalova´da 500 kişiye istihdam yaratacak yeni tesisimizi, gelecek yıl tam kapasiteyle üretime başlatacağız. Evimiz olan Yalova´ya ve Türkiye´ye üretim, istihdam ve ihracatla her yıl daha fazla destek sunacağız" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Yalova / Merkez
2022-06-15 12:18:00
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