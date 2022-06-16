Yalova’da doğaya 850 keklik salımı yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü tarafından köylere toplam 850 keklik salımı yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı çerçevesinde Yalova’da keklik popülasyonunu artırmak ve yaban hayatının desteklenmesinin yanı sıra süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü muhtarlıklar arasında yapılan protokol gereği her muhtarlıkça önceden tespit edilen alanlarda toplam 850 kınalı keklik doğaya salındı. DKMP Yalova Şube Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Av ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi için toplumun bilinçlendirilmesi ve yaban hayatı kaynaklarına en yakın mesafede bulunan kırsal köy/mahalle yaşayan vatandaşlarla bir bağ kurabilmesi amacıyla; Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2022 yılı salım programında Yalova ili için toplam 850 adet keklik tahsis edilmiş olup; 34 köy/mahalle muhtarlığı ve İl Şube Müdürlüğümüzce keklik salımı yapılmıştır” denildi.

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