Yalova’daki Yalın Model Fabrika Atölyesi’nde sanayiye nitelikli elemanlar yetiştiriliyor

Yalova Makine İhtisas OSB’nin pilot okulu olan Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) kurulan Yalın Model Fabrika Atölyesi’nde sanayi sektörüne nitelikli elemanlar yetiştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Makine OSB arasında gerçekleşen protokol çerçevesinde Şehit Sercan Yazar Mesleki MTAL’de yalın eğitim modeliyle yetiştirilen meslek liseliler, mezun olduklarında işleri hazır oluyor. İş garantili okuldaki Yalın Model Fabrika Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler, sanayiye nitelikli elemanlar olarak yetişiyor.



Türkiye’de ilk kez yalın üretim eğitimi verildi

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, pilot okul olarak belirledikleri meslek lisesinde fiziki ve teknik donanım anlamında birçok çalışma yapıldığını söyledi. Lisede ilk kez yalın model fabrika kurulumu gerçekleştirdiklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

“Bu anlayış, disiplin aslında sanayi sektörünün hali hazırda çok kurumsal yapılarını kullandığı insan kaynağını geliştirmeye dönük yapılan çok temel, ileri uygulamalardan biri. Bu anlamda buradaki öğrencilerimiz şu anda piyasanın en güncel ve en ileri üretim tekniklerini öğrenerek eğitim görüyorlar. Okulumuzda yaklaşık 15 mentor öğretmenimiz yetişti. Yalın üretim noktasında uzmanlaştılar. Onlar da artık eğitim verecek seviyeye geldiler. Diğer taraftan an itibariyle de 160 öğrencimiz buradan hem teorik hem pratik eğitimlerini almış olarak yetkin bir şekilde şu an piyasaya çıkıyor. Burada yaklaşık yarım milyon liralık bir yatırım var. İşletim giderleriyle 1 milyon liralık bir yatırım yapmış durumdayız. Sadece bu konsepte. Güzel ve ayrıcalıklı tarafı da Türkiye’de ilk kez bir meslek lisesinde bir yalın model fabrika ve yalın üretim eğitimi verildi.”

Özdemir, israfı nasıl ortadan kaldıracak, pratik, hızlı sonuç, çözüm üretme kabiliyetlerinin gelişmesi noktasında yalın eğitimin öğrencilere büyük katkı sağladığını dile getirdi. Özdemir, öğrencilerin düne kadar hep soran taraf olurken artık staj yaptıkları yerde danışılan kişiler olduğunu ifade etti.

Özdemir, sanayi sektörüne nitelikli elemanlar kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Lise Müdürü Fatih Olğun ise bu yıl 11. sınıfların tamamının yalın eğitimi aldıklarını ifade etti. Olğun, öğrencilerin çalışma hayatına bu eğitim modeli çerçevesinde en iyi şekilde hazırlandığını sözlerine ekledi.

Meslek lise öğrencisi Tayfun Ateş ise yalın eğitimin standartlara bağlığı, disiplini ve tasarrufu kendilerine öğrettiğini dile getirdi. Model Fabrika Atölyesi’nde kapı kildi üretimin daha iyi noktaya gelmesi için çalıştıklarını anlattı.

Yalın eğitim modelini baz alarak geliştirdiği projeden bahseden Ateş, “Ben elektrik bölümü öğrencisiyim. Binalarda elektrik kablosu tasarrufunu baz aldım projemde. Hemen hemen 2 bin liraya yakın bir kablo israfı çıktığını gördüm. Bakırdan bahsediyoruz. Önemli bir malzeme” ifadesini kullandı.

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