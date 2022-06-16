Çiftlikköy’de mutlu gebe okulu eğitimleri başladı

Çiftlikköy Belediyesi ve özel bir hastanenin işbirliğiyle ‘Mutlu Gebe Okulu’ seminerleri başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Memur’un konuşmacı olduğu ilk seminerde gebelik süreci konusu ele alındı. Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde gebelik testleriyle ilgili bilgi veren Memur, tarama testlerinin bir zeka tahlili olmadığını vurgulayarak bu testlerde down sendromu, trisomi 18 & 13, nöral tüp defekti gibi durumların önceden gözlemlenebildiğini ifade etti. Riskin hiçbir zaman sıfır olmadığına dikkat çeken Memur, kesin tanının amniosentezle yapıldığını kaydetti.



Ücretsiz seminerler devam edecek

Mutlu Gebe Okulu seminerleri, 22 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak ‘Gebelik Süreci ve Sonrası Cilt Bakımı” ve “Yenidoğan Bebek Dönemi ve Aşılar” konulu sunumlarla devam edecek. Dr. Hatice Bilgin, gebelik süreci ve sonrası cilt bakımı nasıl olmalı, gebelik çatlakları ve lekeleri önlenebilir mi, konularını ele alırken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Türk ise yenidoğan bebek dönemi ve aşıları konusunu anlatacak. Tüm Çiftlikköylülerin ücretsiz olarak katılabildiği seminerlerin sonuncusu 29 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hakan Cengiz ve Klinik Psikolog Neslihan Kızılkaya, sunumlarında çocuk ve anne arasında güvenli bağlanma konusunu ele alacak.

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