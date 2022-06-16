Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Caddesi’ndeki altyapı çalışması tamamlandı

Yalova Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Caddesinde başlatmış olduğu altyapı çalışmasını tamamladı.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi girişinden başlayan ve devamında Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Caddesi ve Fatih Caddesi başına kadar devam çalışmalarda eski olan ve çap olarak yetersiz kalan kanalizasyon hatları yenilendi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkileri, “Nüfus yoğunluğunun artmasından dolayı bu bölgemizde kanalizasyon hatlarımızın çapları ve kapasitesi yetersizdi. Yalova Belediyesi olarak yapmış olduğumuz incelemeler sonuncunda burada bir çalışma başlattık. Güzergah üzerindeki kanalizasyon hatlarını yenileyerek Fatih Caddesinde bulunan kolektöre hattına bağlayarak burada yaşanılan sorunu çözdük” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.