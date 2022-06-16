Başkan Silpagar’dan Yonca’ya tekerlekli sandalye hediyesi

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın down sendromlu engelli Yonca Şehsuvaroğlu’na doğum gününde tekerlekli sandalye hediye etti.

Çiftlikköy Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Kadın Destek Merkezi, tekerlekli ve akülü sandalye, hasta bezi, hasta yatağı gibi sosyal yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Silpagar’a ulaşarak tekerlekli sandalye desteği isteyen down sendromlu ve engelli Yonca Şehsuvaroğlu’na doğum gününde sürpriz yapıldı. Çiftlikköy Belediyesi Kadın Destek Merkezi ekibi, tekerlekli sandalyesini Yonca’nın evine götürdü.. Başkan Silpagar’ın selamlarını ileten Kadın Destek Merkezi ekibine teşekkür eden Yonca Şehsuvaroğlu’nun annesi Nihal Hanım, “Engelsiz Kafe’de Oya’nın doğum gününü kutlarken Belediye Başkanımız da geldi, bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bizim tekerlekli sandalyemiz ihtiyacımız vardı, onu iletince hemen halledeceklerini söyledi. Sağ olsunlar evimize kadar getirdiler, Çiftlikköy Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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