Yalova’da karne heyecanı

Yalova’da 20212022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle 50 bin 958 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni Yalova İlkokulu’nda yapıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Mili Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, kentteki 218 okulda 3 bin 426 öğretmen ve 50 bin 958 öğrenciyle eğitim yılının tamamlandığını söyledi.

Yeniyol, bu yıl eğitime başlayan Yalova İlkokulu’nun yapılması için gösterdiği çabadan dolayı Vali Muammer Erol’a teşekkür etti. Yeniyol, karnelerin hayırlı olmasını diledi.

Ardından şiirler okundu. Halk gösterisinin de yapıldığı törende, ardından protokol üyeleri sınıfları tek tek gezerek öğrencilerine karnelerini verdi.

Törene Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri de katıldı.

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