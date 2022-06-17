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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk EKOMAT Projesi Yalova’da hayata geçti

İHA

Türkiye’nin ilk EKOMAT Projesi Yalova’da hayata geçti

Cam, plastik ve metal içecek ambalajlarının depozito iade makineleri ile yüzde 100 geri dönüşümünü sağlayan EKOMAT Projesi, Türkiye’de ilk olarak Yalova’da hayata geçirildi.
BİRCAM Vakfı, GCA ile Park Cam tarafından hazırlanan EKOMAT Projesi, Yalova ve Çiftlikköy belediyelerinin işbirliğiyle başlatıldı. Pilot il seçilen Yalova’da 15 noktaya, 30 adet “EKOMAT” konumlandırıldı. Depozito iade makinelerinin giden vatandaşlar mobil uygulama ile geri dönüştürülebilir atıklarından para değerinde puan kazanacak. Projenin başladığı ilk ay, cam şişe başına 25 kuruş, plastik içecek şişeler için 10 kuruş, metal içecek kutuları için de 15 kuruş eşdeğeri puan EKOMAT’a üye olanlara hesabına yüklenecek
Tüketiciler, biriktirdikleri puanları yine uygulama üzerinden A101 hediye çeki, Razer mobil oyun ve Trendyol internet alışveriş kodlarına harcayarak aile bütçelerine destek olacak.

“Diğer şehirlerimize, dünyaya örnek olmasını temenni ediyorum”
Projenin tanıtımı ve başlangıcı Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde yapılan törenle gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı Yalova’da hayata geçirdiklerini belirterek, “Çevre sorunlarına yenilikçi bir çözüm sağlayan ve Türkiye’de ilk olan EKOMAT uygulamamızın şehrimize hayırlı olmasını ve diğer şehirlerimize, dünyaya örnek olmasını temenni ediyorum. Temiz bir çevreye, temiz bir dünya düzenine ve temiz bir yarınlara herkesin ihtiyacı var” diye konuştu.

Artık cam da geri dönüştürülecek
Bircam Vakfı Başkanı Ömer Kızıl ise alüminyum ve pet şişelerin vahşi toplama şekliyle bugüne kadar geri dönüştürüldüğünü fakat cam dönüşümün yapılamadığını hatırlattı. Depozito makineleriyle temiz ürünlerin toplanabileceğini söyleyen Kızıl, şöyle konuştu:
“Ekonomiye ciddi katkı sağlayacak. Toplanamayan bir türümüz cam vardı. Cam en sağlıklı, en uzun yıllar gidebilen, hayat boyu geri dönüştürülebilen malzeme. Pet şişe alüminyum pres yapılıyor ama cam şişeye bunu yapamıyorsunuz. Renkli cam ile şeffaf camı aynı anda kullanırsanız bundan sonra sadece renkli cam olarak kullanabilirsiniz. Türkiye’de sistemin yarısı yeşil, maden suyu olarak cam üretiyor. Yarısı da şeffaf cam üretiyor. Eğer geri dönüşümde bunu ayırırsak şeffaf camı yine şeffafta kullanabiliriz. Yaptığımız makineler pet şişe ve alüminyumu küçültüyorsa attığınız cam şişeyi anında rengini ayırıp kırıyor ve ufaltabiliyor.”
GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret de Türkiye’de 2 milyon ton cam üretimi olduğuna dikkati çekti. Park Cam Genel Müdürü Semih Özbey, sürdürülebilir bir atık yönetimi oluşturmak üzere çıkılan yolda EKOMAT modelinin geliştirildiğini ifade etti.
Ardından EKOMAT makinelerinin tanıtımları yapıldı. Programa Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve kurum müdürleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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