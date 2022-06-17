Gazipaşa Caddesi’nde motosiklet denetimi

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Yalova Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, yazın gelmesiyle trafiğe kapalı caddelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Yayalaştırılmış bölgede yoğunlaşan ekipler, yaya akışına engel olan araç, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Gazipaşa Caddesi üzerinde yapılan uygulamada sürücüler uyarıldı. Kurallara uymayanlar hakkında ise cezai işlem başlatıldı. Ekipler, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde rahatça gezebilmeleri adına denetimlerin sıklıkla devam edeceğini kaydetti.

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