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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftlikköy Belediyesi Saklı Bahçe Sosyal Tesisleri açıldı

İHA

Çiftlikköy Belediyesi Saklı Bahçe Sosyal Tesisleri açıldı

Çiftlikköy Belediyesi’nin uhdesindeki Saklı Bahçe Sosyal Tesisleri’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Siteler Mahallesi’nde Şair Kadriye Temurbulatova Caddesi yapılan sosyal tesisin açılış töreni dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışta konuştan Çiftlikköy Belediye Başkan Ali Murat Silpagar, “Çiftlikköy’e ve Çiftlikköylü hemşerilerimize en yakışanı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Çiftlikköy’e kazandırdığımız Saklı Bahçe Sosyal Tesislerimizin her köşesinde ayrı bir güzellik sunduk” dedi.
Silpagar, tesiste düğün, nişan, kına gibi etkinliklerin de yapılabileceğini belirterek, “Kafe olarak da hizmet verecek tesisimizde kahvaltı hizmeti de bulunuyor. Çiftlikköyümüz için hayırlı olmasını diliyorum, inşallah Çiftlikköyümüze yakışır güzellikte, hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla faydalanabileceği bir tesisimizi daha yakın zamanda ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.
Açılışa Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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