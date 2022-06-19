Tarihi Fevziye Güreşleri´nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu



YALOVA, (DHA) 115. Tarihi Fevziye Güreşleri´nde yüzlerce yağlı güreşçi er meydanına çıktı. Zorlu geçen müsabakalar sonucu başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandı.Bu yıl 115´incisi düzenlenen Tarihi Fevziye Yağlı Güreşleri´ne 50´si başpehlivan olmak üzere yüzlerce güreşçi katıldı. DowAksa´nın sponsorluğunda gerçekleşen tarihi güreşlerde başpehlivanlığı, finaldeki rakibi Orhan Okulu´yu yenen Hüseyin Gümüşalan kazandı. Orhan Okulu ikinciliği alırken Kürşat Korkmaz ve Furak Durmuş Altın kürsüye çıkan diğer güreşçiler oldu. Geçtiğimiz yıl güreşlerde "Ağa" unvanını alan DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks, Yalova´nın geleneklerine sahip çıkmaktan mutluluk duyduklarını söyledi."YALOVA´YA HER ALANDA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"115´inci Tarihi Fevziye Güreşleri Başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan´ı kutlayarak sözlerine başlayan Parks, "Yalova´da 121 yıl önce başlayan böylesi bir geleneği yaşatmaktan dolayı sevinçliyiz. Tarihi bir spor etkinliğinde ağa unvanını gururla taşıyorum. Örnek bir centilmenlik anlayışıyla kıyasıya yarışan tüm güreşçileri tebrik ediyor, müsabakalara ilgi gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. DowAksa olarak evimiz olan Yalova´ya üretimden ihracata, istihdamdan spor ve sosyal sorumluluğa kadar her alanda katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Yalova

2022-06-19 15:33:41



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