Yalova Makine OSB’de fabrika temelleri atılmaya devam ediyor Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir: "Birinci etap alanımız tamamlandığında yaklaşık 5 bin kişi ama bütün bölge imara açılıp tesisleşmesi tamamlandığında ise yaklaşık 25 bin kişilik bir istihdamı gerçekleştiriyor olacağız"

Tamamlandığında 320 fabrikanın faaliyet göstereceği Yalova Makine Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1. Etap çalışmaları çerçevesinde ikinci üretim tesisinin temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde geçtiğimiz haftalarda ilk üretim tesisinin temeli atılan Yalova Makine OSB’de, Delfin İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş’nin fabrika temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, 8 yıl içinde 320 üretim tesisinin faaliyete geçeceği bölgede, ilk etapta 42 fabrikanın temellerinin atılacağını anlattı. 1. Etap çerçevesinde 18 sosyal donatı alanının da yapılacağını söyleyen Özdemir, “Temelini attığımız ikinci firmamız. Şöyle bir program yaptık bu sene için, hemen hemen 1015 günde bir temel atmayla tesisleşme sürecini devam ettiriyor olacağız. Birinci etap alanımız tamamlandığında yaklaşık 5 bin kişi ama bütün bölge imara açılıp tesisleşmesi tamamlandığında ise yaklaşık 25 bin kişilik bir istihdamı gerçekleştiriyor olacağız” dedi.



“Dünyaya hem teknik hem estetik anlamda model olacak”

Otomotiv, savunma sanayi ve makine sektörüne hizmet veren yüksek katma değerli bir üretimin merkezi olduklarını hatırlatan Özdemir, “Orman arazisi fazla olup yatırımlara açılacak alanı az olan yeşil Yalova’ya tam iz düşen bir yapı olduğumuz inancındayım. Yerli, yenilikçi, yeşil bir OSB kurmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız her çalışma bunun altını doldurmaya dönük. Bugün temelini atmış olduğumuz tesis örneğin mimari görsellerinde de fark edeceğiniz üzere yine bizin Anadolu 5.0 adını verdiğimiz mimari konseptimize uygun olarak inşa edilen bir tesistir. O anlamda hem görselliği itibariyle şehrin dokusuna uygun, Anadolu kültürüne uygun, ayakları bu topraklara basan yapılar inşa ediyoruz. Diğer yanıyla ise TSE yeşil bina kriterlerini sağlayacak nitelikte bir binadır. Şehir dokusuyla uyumlu bir tesis yerleşkesi haline geleceğiz. Dünyaya hem teknik hem estetik anlamda model olacak. Hem ölçek anlamında yüksek katma değerli ve teknolojili üretimin üssü olma iddiasındayız” diye konuştu.



Hedef 4 milyar dolarlık ihracat hacmi

78 sene içinde 640 hektar alanda orta ve büyük ölçekli 320 tesiste yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, “Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşacağımızı üyelerimizle yaptığımız envanter çalışmalarının sonuç raporunda görüyoruz. Buna neredeyse yüzde 90 dolulukla öngörüyoruz” dedi.

Özdemir, temeli atılan tesisin önümüzdeki yılın tüm siparişlerinin dolduğunu sözlerine ekledi.



Vinç sektöründe Türkiye’nin en yüksek bedelli yatırımı

Temeli atılan Delfin İç ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özarar ise 60 yılı aşkın bir süredir Türk sanayisine hizmet verdiklerini anlattı. Özarar Kaldırma Makinaları ve Delfin Vinç Servisi olarak yeni üretim ve hizmet serüvenine Yalova Makine İhtisas OSB’de devam etmekten dolayı heyecanlı olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“60 milyon TL yatırım bütçesi ile kurulan tesisimiz vinç servis sektöründe Türkiye Cumhuriyeti’nin şu ana kadar kurulan en yüksek bütçeli yatırımıdır. Hali hazırda 20’de fazla ülkeye ihracat yapan firmamız bu yatırım ile Afrika, Avrupa, Rusya ve Türki cumhuriyetlerdeki pazar payını artırarak döviz girdisi sağlayacak ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yer alma hedefini gerçekleştirmek için burada bulunan herkes gibi biz de var gücümüzle çabalıyoruz. Eminim ki hep beraber muvaffak olacağız.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tesisin temelini atan butona birlikte bastı.

Tören Vali Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ve YTSO Başkanı Tahsin Becan da katıldı.

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