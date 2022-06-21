Altınova’da resim kursuna büyük talep

Yalova Altınova Belediyesi El Beceri ve Meslek Kursları (ALMEK), çerçevesinde resim kursları her yaştan vatandaşlın büyük ilgisini çekiyor.

Altınova Belediyesi El Beceri ve Meslek Kursları (ALMEK), çerçevesinde resim kursları her yaştan vatandaşlın büyük ilgisini çekiyor.

Okulların kapanıp yaz tatiline geçmesinin ardından özellikle öğrenciler, Altınova Belediyesi’nin resim kursuna ilgisini artırdı. Altınova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik resim kursunda kursiyerlere; karakalem, akrilik ve yağlı boya kursları veriliyor.

Altınova Belediyesi El Beceri ve Meslek Kursları (ALMEK), çerçevesinde resim kursları eğitimleri cumartesi günleri RessamEğitimci İlhan Aydan tarafından 2 grup halinde gerçekleştiriliyor. Yetişkin Hobi Kursu saat 11.0015.00 arasında yapılırken öğrenci gruplarına saat 13.0015.00 arası kurs veriliyor.

Altınova Belediyesi El Beceri ve Meslek Kursları (ALMEK) bünyesinde vatandaşlara birçok branşta kurs verildiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sanatsal kurslarımızın bir yenisine daha başladı. Resim kursumuzla yeni yeteneklerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu alanda yeteneğini keşfetmek veya eğitimini alarak ilerlemek isteyen sanatseverleri kursumuza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Öte yandan kursiyerler, Altınova Belediyesi’ne böyle bir imkânı kendilerine tanıdıkları için Belediye başkanı Dr. Metin Oral’a teşekkür ettiler.

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