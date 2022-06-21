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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YAKAB toplantısı Armutlu’da yapıldı

İHA

YAKAB toplantısı Armutlu’da yapıldı

Yalova İli Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği’nin (YAKAB) haziran ayı encümen toplantısı Armutlu ilçesinde yapıldı.
YAKAB Başkanı ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yönetiminde gerçekleşen toplantı Armutlu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin ele alındığı encümende yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunularak kararlar alındı.
Toplantıya Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın yanı sıra birliğe üye belediyelerin temsilcileri de katılım sağladı.

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