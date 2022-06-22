Altınova'da tıbbi bitkilerin etkileri anlatıldı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen 7. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri'nde, tıbbi aromatik bitkilerin yararları ve kullanım şekilleri ele alındı.

Altınova ilçesinde düzenlenen 7. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri'nde "Tıbbi Aromatik Bitkilerin yararları ve kullanım şekilleri” ele alındı.

7. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri, Altınova Belediyesi Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından emekli olan Prof. Dr. Neşe Kırımer, tıbbi bitkilerin yararları, yan etkileri ve kullanım şekilleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Altınova Belediye Başkan Vekili Şaban Cineviz, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Ahmet Bircan Tınmaz ve davetliler katıldı.

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