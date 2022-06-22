"Yalova Üniversitesi şehre değer katıyor”

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret ettiler.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ile Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca'yı ziyaret ettiler.

Yalova Üniversitesi’nin her alanda Yalova için çok anlam ifade ettiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ile Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca'yı İlçe Kaymakamımız Regaip Ahmet Özyiğit ile ziyaret ettik. Üniversite her alanda Yalova’mız için çok anlam ifade ediyor. Sağ olsunlar yapılan çalışmalar, ortaya çıkan sonuçlar, üniversitesanayikent işbirliği başta olmak üzere kentimize büyük değer katıyorlar. Kendilerine başarılar diliyor, Altınova Belediyesi olarak var gücümüzle yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca da yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.