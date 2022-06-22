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Polimer malzeme mühendisliğinden mezun olanlar işsiz kalmıyor Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Erdemi: “Öyle bir sektör ki işsiz kalmaları hemen hemen imkansız gibi bir şey”

İHA

Polimer malzeme mühendisliğinden mezun olanlar işsiz kalmıyor Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Erdemi: “Öyle bir sektör ki işsiz kalmaları hemen hemen imkansız gibi bir şey”

Türkiye’de ilk kez Yalova Üniversitesi’nden kurulan Polimer Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin yüzde 98’i ya kendi işini kurdu ya da bir firmada çalışıyor.
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği bölümü 2009 yılından bu yana toplam 318 mezun verdi. İstihdam oranı yüzde 98 olan mezunların iş bulma süreleri ise 3 ile 6 ay arasında değişiyor.
Türkiye’de ilk kez 2009 yılında kurulan Polimer Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencileri gelecek kaygısı yaşamadan kısa bir süre içerisinde sektörde çalışma imkanı buluyor.
Plastik malzemeler, medikal uygulamalar, otomotiv, tekstil, tarım, elektrikelektronik, inşaat ve ambalaj başta olmak üzere pek çok farklı sektörde kullanılıyor. Hal böyle olunca bu bölümden mezun olan mühendislere talep yoğun oluyor. Sektörden mezun olan öğrencilerin yüzde 40’ı otomotiv, beyaz eşya ve benzeri sektörler için plastik üreten fabrikalarda, yüzde 12’si kauçuk sektöründe, yüzde 10’u hava, uzay ve deniz araçları için önemli olan kompozit kimya sanayinde iş buldu. Diğer mezunlar ise çeşitli sektörlerde istihdam edildi.

“İş ilanlarına bakıldığı zaman büyük bir talep mevcut”
Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Erdemi, Türkiye’de geçen sene 41 milyar dolarlık bir plastik üretimi yapıldığını anlatan Erdemi, bunun 7 milyar dolarının ihraç edildiğine dikkati çekti.
Ürün geliştirmek için 4 yıllık üniversite mezunlarına ihtiyaç doğduğundan bu mühendislik bölümünün açıldığına vurgu yapan Erdemi, “Biz plastik maddelerin büyük bir kısmını dışarıdan alıyoruz. Fakat bunu dışarıya katma değeri yüksek ürün olarak satmamız için ürünü geliştirmemiz gerekiyor. Firmalarda başarılı oldukları için öğrencilerimize talepler var. Öğrencilerimizin iş bulma oranı şu anda yüzde 98 civarında. Yüzde 2’lik kısım da ya akademik olarak kalan ya da farklı bir kısma yönelmiş kısım. İş ilanlarına bakıldığı zaman büyük bir talep mevcut” dedi.

“İşsiz kalmaları hemen hemen imkansız gibi bir şey”
Hayatın neredeyse her alanında polimer malzemelerin olduğunu anlatan Erdem, "Öyle bir sektör ki işsiz kalmaları hemen hemen imkansız gibi bir şey. Hayatımızın her alanında polimer malzemeler var. Polimerik malzemeler var. Bio veya doğal polimerler olabileceği gibi sentetik polimerler de olabilir. Bu açıdan hem ürün geliştirmek hem sektörün genişliği açısından önü çok açık olan bir bölüm. Polimer malzeme mühendisliği mezunları için ufukları ne kadarsa yapacakları da o kadar diyebiliriz" ifadesini kullandı.

Çalışma hayatlarında staj yaptıkları firmalarda başlıyorlar
Tüm mezunların Polimer Mühendisliği Derneği’ne üye olduğunu ve buradan verileri aldıklarını anlatan Erdemi öğrencilerin iş bulmalarının 3 ile 6 ay arasında değiştiğini belirterek, "Maksimum 6 ay diyoruz. Hatta birçok öğrencimiz staj yaparken staj yaptığı firmadan teklif alarak devam etmeleri isteniyor. Sektörde çok büyük bir açık var. Öğrencilerimizin aldığı eğitimden dolayı kaliteleri ortaya çıkıyor. Birçoğu 4’üncü sınıfa geldiklerine hem çalışıp hem okuma durumuna geliyorlar" dedi.

“Hiç pişman olmadım”
Sinir doku üzerine çalışma yapan bölüm öğrencisi Özlem Turan, kendisini medikal alanda geliştirmek istediğini söyledi. Turan, sinir dokularda oluşan hasarların tedavisi için çalışma yürüttüğünü ifade etti. Yüksek lisans öğrencisi Zeliha Esra Çakmak ise yanık doku tahribatını iyileştirmek için bitki içeren yara örtü malzemesi geliştirmesi üzerine çalışma yaptığını anlattı.
Bölümden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Zuhal Yurtbaşı ise, “Bizim bölümüzden mezun olarak diğer üniversitelerde de çalışan arkadaşlarımız var. Bölümü plastik sektöründe birçok alanda çalışma imkanı olduğu için seçtim. Kulak çöpünden araba lastiğine kadar. Çok geniş bir alanda olduğunu fark etmiştim. O sebeple tercih etmiştim. Hiç de pişman olmadım” diye konuştu.

“Maaşlarla ilgili herkes mutlu diyebilirim”
Yüksek lisans eğitimi alırken kendisiyle aynı bölümden mezun olan ve bir firma kuran arkadaşının yanında çalışan Merve Demir ise şunları kaydetti:
“Çoğu arkadaşım çalışıyor ya da kendi işlerini kurdular. Çalıştığım firmada atık halılardan malzeme çekerek sürdürebilir içeriği bilinen otomotiv sektöründe kullanabilecek kadar kaliteli plastik hammaddelere dönüştürüyoruz. Başka başarılı arkadaşlarımız var. 3D yazıcılar için filament çekiyorlar. Polimer malzemesi mühendisliği adına çok ilan olduğunu fakat herkes iş bulduğu için şu anda sektörde açık var. Maaşlarla ilgili herkes mutlu diyebilirim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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