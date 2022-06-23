SOLOTÜRK’ün provası nefesleri kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SOLOTÜRK’ün provası nefesleri kesti

İHA

SOLOTÜRK’ün provası nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova semalarında düzenleyeceği gösteri öncesi gerçekleştirdiği uçuş provası büyük beğeni topladı.
Yalova’da 26 Haziran Pazar günü yapılacak gösteri uçuşuna hazırlanan SOLOTÜRK, son provasını gerçekleştirdi. Yalova semalarında F16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen provayı çok sayıda Yalovalı takip etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde uçan F16 savaş uçağı ile yapılan birbirinden zorlu manevralarla izleyicileri mest etti. Prova yaklaşık yarım saat sürdü. SOLOTÜRK, 26 Haziran Pazar günü saat 16.00.16.30 saatleri arasında Yalova semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınova'da Yaz Spor Akademisi başlıyor
YEREL HABERLER Altınova'da Yaz Spor Akademisi başlıyor
YOSK’un yeni sezon hedefi Avrupa kupalarına katılmak
YEREL HABERLER YOSK’un yeni sezon hedefi Avrupa kupalarına katılmak
SOLOTÜRK’ten Yalova’da muhteşem prova
YEREL HABERLER SOLOTÜRK’ten Yalova’da muhteşem prova
Polimer malzeme mühendisliğinden mezun olanlar işsiz kalmıyor Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Erdemi: “Öyle bir sektör ki işsiz kalmaları hemen hemen imkansız gibi bir şey”
YEREL HABERLER Polimer malzeme mühendisliğinden mezun olanlar işsiz ...
"Yalova Üniversitesi şehre değer katıyor”
YEREL HABERLER "Yalova Üniversitesi şehre değer katıyor”
Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu
Altınova'da tıbbi bitkilerin etkileri anlatıldı
YEREL HABERLER Altınova'da tıbbi bitkilerin etkileri anlatıldı
Yalova Belediyesi’nden Balaban Deresi’ne yaya köprüsü
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’nden Balaban Deresi’ne yaya köprüsü
YAKAB toplantısı Armutlu’da yapıldı
YEREL HABERLER YAKAB toplantısı Armutlu’da yapıldı
Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde
YEREL HABERLER Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde
Altınova’da resim kursuna büyük talep
YEREL HABERLER Altınova’da resim kursuna büyük talep
Yalova Makine OSB’de fabrika temelleri atılmaya devam ediyor Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir: "Birinci etap alanımız tamamlandığında yaklaşık 5 bin kişi ama bütün bölge imara açılıp tesisleşmesi tamamlandığında ise yaklaşık 25 bin kişilik bir istihdamı gerçekleştiriyor olacağız"
YEREL HABERLER Yalova Makine OSB’de fabrika temelleri atılmaya devam ...
Altınova itfaiyesine uçak kazası eğitimi
YEREL HABERLER Altınova itfaiyesine uçak kazası eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.