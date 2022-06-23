Yalova’da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesindeki bir tersanede çalışan 26 yaşındaki Recep Özdemir, elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamayan Özdemir, yaşamını yitirdi. Vefat eden tersane işçisinin cenazesinin memleketi Muş’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.