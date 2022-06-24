Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig´inde final heyecanı başlıyor



YALOVA, (DHA) Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi´nde yarı final serileri ve final heyecanı 25-30 Haziran tarihleri arasında Yalova´da düzenlenecek. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Gazişehir Gaziantep takımları Yalova´da şampiyonluk için mücadele edecek. Yalova Terma City´nin katkıları ile düzenlenecek olan yarı final müsabakaları yarın başlıyor. Tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Gazişehir Gaziantep takımları Yalova´da şampiyonluk için mücadele edecek. 5 GÜN SÜRECEK Karaderili Şirketler Grubu´na bağlı Yalova Terma City'nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu "25-30 Haziran arası şampiyonluk için mücadele maçlarının heyecanı yaşayacağız. Yalova´da oynanacak ve 5 gün sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe gibi dev takımlarının yer aldığı şampiyonluk mücadelesinde, hakemleri, federasyon yetkililerine ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz. Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa´nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova´da atıyor. Tüm takımlara bu mücadelede başarılar diliyorum. Şampiyon Yalova´ da belli olacak" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez

2022-06-24 12:16:27



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