Vestel’den Yalova’ya yeni nesil mağaza

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Türkiye’nin öncü teknoloji markalarından Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Vestel, yenilenen konseptiyle son mağazasını Yalova’da açtı.



Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Vestel, son olarak Yalova’da yeni konseptli mağazasını açtı. Şirketin farklı tüketici deneyimi sunduğu yenilenen konseptinin örneği olan mağaza şehrin uğrak noktalarından İstanbul Caddesi’nde hizmet vermeye başladı. Mağazada, beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri Yalova’daki tüketicilere sunulacak.

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