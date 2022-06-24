Altınova’da açık sinema keyfi

Yalova Altınova Belediyesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından telif hakkı elinde bulundurulan, “Kahraman Uzaylılar” animasyon filmini, başta çocuklar olmak üzere ilçedeki vatandaşlara izletti.

Altınova Belediyesi Belediye Hizmet Binası Bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte filmi izleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki film keyfinin devam edeceğini söyledi.

Dünya dışı bir gezegende yaşayan Baab, yaşadığı gezende astronot Scorch Supernova ulusal bir kahraman olarak tanınıyor. Yönetmenliğini Cal Brunker'ın üstlendiği yapımın orijinal seslendirme kadrosunda Brendan Fraser, Sarah Jessica Parker ve James Gandolfini gibi isimler yer alıyor.

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