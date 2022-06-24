Yalova Belediyesi’nin sünnet şöleni için kayıtlar başladı

Yalova Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sünnet şöleni’ için kayıtlar başladı.

23 Haziran8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıt işlemleri Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak. Çocuklarını sünnet ettirmek ve bu şölende yer almak isteyen aileler, Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Diş Hastanesi Karşısı) hizmet binasında başvurularını gerçekleştirecek. Ayrıca yapılacak olan sünnet şöleniyle ilgili (0226) 811 50 00 (1616) numaralı telefondan bilgi alabileceği bildirildi.

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