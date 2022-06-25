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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldaklı öğrenciler Yalova'yı tanıyor

İHA

Zonguldaklı öğrenciler Yalova'yı tanıyor

Öğrencilerin farklı şehirlerini ziyaret etmelerini amaçlayan “Anadoluyuz Biz” programı çerçevesinde Zonguldak’tan Yalova’ya gelen ve 40 öğrenciden oluşan grup Yalova Valisi Muammer Erol’u ziyaret etti.
Zonguldak ilinden gelen öğrenciler Yalova’daki programlarına Yalova Valisi Muammer Erol’u makamında ziyaret ederek başladı. Öğrencileri Valilik toplantı salonunda kabul eden Vali Erol proje hakkında Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç’tan bilgiler aldı. Öğrencilere Yalova’yı tüm yönleri ile tanıtacaklarını ifade eden Kılıç, “Zonguldak ilinden gelen öğrencilerimizi Yalova’da ağırlıyoruz. Onları ilimizin güzellikleri ile tanıştırıp Yalova’yı onlara anlatmak istiyoruz. Gönüllülük projemiz çerçevesinde kendi şehirlerinde ilimizin tanıtımını yapsınlar istiyoruz. Zonguldak’tan ilimize gelen yavrularımızı uğurladıktan sonra Yalovalı öğrencilerimizi de başka illere göndereceğiz” dedi. Yalova Valisi ile sohbet eden öğrenciler daha sonra Vali Erol’a çiçek ve plaket sunduktan sonra ziyaretin anısına toplu fotoğraf çektirdi.
Program çerçevesinde gönüllü gençlerle de buluşacak olan konuk gençler, Termal gezisine de çıkacak. Şehit ailesine de ziyarette bulunacak olan gençler, Yürüyen Köşk’ü ziyaret edip Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi’nde ise geleneksel yöntemlerle kendi kağıdını üretebilecek. Konuk gençler, Yalova’nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıyacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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