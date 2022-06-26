SOLOTÜRK’ten Yalova semalarında muhteşem gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova semalarında düzenlediği gösteri uçuşu ile Yalovalılara unutamayacakları dakikalar yaşattı.
Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında yaptıkları gösterilerle kendilerine hayran bırakan SOLOTÜRK, bu kez Yalova semalarında muhteşem bir gösteriye imza attı. F16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen gösteri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda üzerinde yapıldı. SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşuna Yalovalılar büyük ilgi gösterdi. F16 savaş uçağı ile yapılan birbirinden zorlu manevralarla izleyicileri mest etti. Yarım saat süren gösteri büyük beğeni topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.