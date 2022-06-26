SOLOTÜRK'ten Yalova'da nefes kesen gösteri

YALOVA, (DHA)YALOVA'da gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.
Yurt içi ve yurt dışında yaptıkları gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bırakan SOLOTÜRK, bu kez Yalova semalarında muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen gösteri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda üzerinde yapıldı. SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşuna Yalovalılar büyük ilgi gösterdi. Teknelerle denize açılan ve sahili dolduranlara güzel bir gün yaşatan SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamladı.
SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek için bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih edenler ise alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez YALOVA, (DHA)
2022-06-26 20:20:48
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