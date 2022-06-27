Altınova sera yangını kısa sürede söndürüldü

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova’nın Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen sera yangını paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Cumhuriyet Mahallesi Hz. Yusuf Camii Mevkiinde bir serada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle serada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.