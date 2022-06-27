Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı

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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde ezile rakibi Galatasaray Tunç Holding'i 6355 mağlup eden Fenerbahçe seriyi 21’e getirerek adını finale yazdı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi üçüncü karşılaşması Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynandı. Kazananın adını finale yazdıracağı 11’lik serinin son maçına Fenerbahçe daha etkili başladı. İlk çeyrek Fenerbahçe 1911’lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte maça ortak olan sarıkırmızılar, soyunma odasına 3231’lik üstünlükle girdi.

Kıran kırana geçen üçüncü periyotta Fenerbahçe 4644’lük skor avantajıyla son çeyreğe girdi. Son çeyrekte oyundaki üstünlüğünü artıran sarılacivertliler mücadeleyi 6355 kazandı. Seriyi 21’e getiren Fenerbahçe final serisinde Gazişehir Gaziantep ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Final serisi mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Öte yandan Galatasaray Tunç Holding ile Beşiktaş arasında oynanacak üçüncülük maçı yarın yapılacak.

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