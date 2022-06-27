35. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali renkli görüntülerle başladı

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından 35’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali renkli görüntülerle başladı.

Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Terma City’nin de sponsorları arasında bulunduğu festivale bu yıl Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hindistan, KKTC, Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan’dan 300 dansçı katılıyor. Festivalin açılışı, Gazipaşa Caddesi’nde kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi. Festivale katılan ekipler, yürüyüş sırasında mini gösteriler sundu. 28 Haziran Salı günü Altınova, 29 Haziran Çarşamba günü Termal ve 30 Haziran Perşembe günü ise Çınarcık ilçesinde saat 21.00'de halk oyunu gösterileri yapılacak. Festival 1 Temmuz Cuma günü 23. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ve Otantik Kostüm Yarışması ile sonra erecek. Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak festivalin kapanış programı saat 21.30’da başlayacak.

TUFAG Başkanı Aydın Altıparmak, festivale tüm Yalovalıları davet ederek, “Festivalimizin bu yıl 35’incisini yapıyoruz. İlkini 1986 yılında yapmıştık. Bir deprem yılı bir de pandemi yılında ara verilmişti. Bu yıl 9 ülkeden dansçılar geldi” dedi.

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