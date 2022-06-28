Fenerbahçe final serisinde 1-0 öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff finalinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep’i 7468 yenerek seride 10 öne geçti.

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek final serisinin ilk maçı Yalova 90. Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Gazişehir Gaziantep, ilk periyodu 2516 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de rakibine göre daha üstün bir oyun sergileyen kırmızısiyahlılar soyunma odasına 4232'lik skor avantajıyla girdi.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe aradaki farkı 4 sayıya indirerek son çeyreğe 5753 geride girdi. Nefes kesen dördüncü çeyreğin son dakikalarında bulduğu sayılarla rahatlayan Fenerbahçe karşılaşmayı 7468 kazanarak seride 10 öne geçti.

SarıLacivertlilerde 29 sayı bulan Yamaç Yüksel takımına galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı. Fenerbahçe’de Ferit Gümüş ise 21 sayı ile takımına katkı yaptı.

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