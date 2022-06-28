Süper Lig üçüncülük kupasını Beşiktaş kaldırdı

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff mücadelesinde Galatasaray’ı 6962 yenen Beşiktaş, üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde rakiplerine kaybeden Beşiktaş ve Galatasaray, üçüncülük maçına çıktı. 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan siyahbeyazlılar, ilk çeyreği 1610 önde kapadı. İkinci yarıda oyundaki üstünlüğünü sürdüren Kartal, soyunma odasına 3125'lik skor avantajıyla girdi. Üçüncü periyotta daha etkili oynayan Galatasaray, skoru 4745’e getirerek, aradaki 6 sayılık farkı 2’ye indirdi. Son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş, mücadeleyi 6962 kazanarak Süper Lig üçüncülük kupasını kazanan taraf oldu.

Siyahbeyazlılara kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ferhat Esatbeyoğlu takdim etti.

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