Terma City kulüp temsilcileri ve protokol üyelerini yemekte buluşturdu

Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Terma City, Yalova’da gerçekleştirilen HDI Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff maçlarında mücadele veren takımların yöneticileri ile il protokolünü yemek organizasyonunda buluşturdu.

Şampiyonaya katılan takımları otellerinde ağırlayan Terma City, organizasyonuna katılan takım yöneticileri ile il protokolü için yemek organizasyonu gerçekleştirdi. Burada konuşan Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Menajeri Erdem Göksel, Yalova’da tekerlekli sandalye sporuna verilen destekten dolayı il protokolüne ve Terma City yetkililerine teşekkür etti.

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı İdari Menajeri Ogün Karataş da organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Ardından Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali ve Terma City Basın Koordinatörü Semra Aydın’a forma hediyeleri takdim edildi.

Programa Vali Muammer Erol, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Ferhat Esatbeyoğlu, Beşiktaş Kulübü Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu da katıldı.

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