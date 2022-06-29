Fenerbahçe’yi yenen Gazişehir Gaziantep seriyi 1-1’e getirdi

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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff finalinin ikinci maçında Fenerbahçe’yi 7667 yenen Gazişehir Gaziantep, seride durumu 11’e getirdi. Süper Lig şampiyonunu yarın oynanacak son maç belirleyecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ve Gazişehir Gaziantep takımları kozlarını 90. Yıl Spor Salonu’nda paylaştı. İlk maçı kazanan ve seride 10 öne geçen sarılacivertliler, şampiyonluk için çıktığı mücadelenin ilk çeyreğini 1816 önde bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşı daha üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe soyunma odasına 3733 önde girdi. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan kırmızısiyahlılar son periyoda 5349’luk skor avantajıyla girdi.

Yüksek tempoda oynanan karşılaşmanın son periyotunda adeta nefesler kesildi. Son periyotta da oyun kontrolünü elinde tutan Gazişehir Gaziantep aradaki farkı açarak mücadeleden 7667'lik skorla galip ayrıldı. Alınan sonuçla final serisinde 11'lik eşitliğe gelindi. Süper Lig şampiyonunu yarın oynanacak serinin son karşılaşması belirleyecek.

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