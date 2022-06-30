13 yaşındaki Alperen, su ve limonata satıp gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor



Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA'da yaşayan Alperen Dede (13), derslerinden artakalan zamanlarında ve tatillerde su ile limonata satıyor. Alperen, kazandığı parayı ise biriktirerek, Mehmetçik Vakfı´na bağışlıyor. Şu ana kadar 6 bin lira bağışladığını söyleyen Alperen, "Günlük kazanç elde edemediğim zamanlarda ailemin verdiği harçlıkları bağışlıyorum" dedi.

Yalova´nın Çiftlikköy ilçesinde oturan, 7´nci sınıf öğrencisi Alperen Dede, 1 senedir boş vakitlerinde su ve limonata satarak, gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfı´na bağışlıyor. Eğitim döneminde derslerinden sonra tatilde ise günde 4 saat sahilde soğuk su ve limonata satan Alperen, günlük kazancını biriktirip, Mehmetçik Vakfı´nın hesabına yatırıyor.

Şu ana kadar su ve limonata satışından elde ettiği 6 bin lirayı bağışladığını belirten Alperen, "Günlük, bütün kazandıklarımı Mehmetçik Vakfı´na bağışlayarak yardım ediyorum" dedi.

Bu kararı kendisinin aldığını söyleyen Alperen Dede, satış yaptıklarının, kendisini takdir ederek fazla para verdiğini de belirtti. Alperen, "1 yıldır bu işi yapıyorum. Tezgahım olmadığı için seyyar dolaşıyorum. Sudan fazla limonata da satıyorum. Günde 80 lira falan kazanıyorum. Parayı gidip Mehmetçik Vakfı´na bağışlıyorum. Bunu para için değil insanlık için yapıyorum. Günlük kazancımı çıkarmadığım zaman ailem bana harçlık veriyor. Onu da gidip bankaya yatırıyorum. Bu doğuştan gelen bir şey de olabilir. Bilmiyorum anlatılamaz bir hikaye bu. Ailem de bana destek çıkıyor. Ülkemi seviyorum, ülkem için her şeyi yapmaya da hazırım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ

2022-06-30 10:22:17



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