Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe oldu

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi playoff finalinde Gazişehir Gaziantep’i 7372 yenen Fenerbahçe, seriyi 21’e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi playoff final serisi üçüncü maçında Gazişehir Gaziantep ile Fenerbahçe, Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Kazananın Süper Lig şampiyonu olacağı mücadeleye Gazişehir Gaziantep hızlı başladı. Etkili oyun sergileyen kırmızısiyahlılar, ilk çeyreği 1712 önde bitirdi. İkinci periyotta Fenerbahçe 5 sayılık farkı kapattı. İki takım soyunma odasına 2929’lük eşitlikle girdi.

Üçüncü periyot da kıran kıran geçti. Her iki takımın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı çeyreği Gazişehir Gaziantep, 4443 önde kapadı. Son çeyrek 6161 berabere bitince maç uzatmalara gitti. 5 dakikalık uzatma sonucu Fenerbahçe, mücadeleyi 7372 kazanarak Süper Lig şampiyonu oldu.

Sarılacivertlilerin kupa ve madalyalarını Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas takdim etti.

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